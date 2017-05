Marquinhos assina contrato de financiamento do Reviva Centro

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), vai para Brasília nesta sexta-feira (12) para assinar o contrato de financiamento de US$ 56 milhões do Projeto Reviva Centro com o Banco Internacional do Desenvolvimento (BID).

O secretário de Governo e Relações Exteriores Antônio Cézar Lacerda e a diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica Catiana Sabadin também participam do ato de assinatura do contrato.

Revitalização do Centro

O projeto prevê mudanças estruturais na área central, que vão trazer mais conforto e modernidade aos comerciantes e moradores da região. Embutimento da fiação, ampliação de calçadas, criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da Rua 14 de Julho são algumas das melhorias previstas.

“É mais um projeto antigo que conseguimos destravar e garantir desenvolvimento para Campo Grande. Nossa equipe está empenhada e priorizando investimentos que melhorem a vida da população. Vamos garantir acessibilidade e deixar o ambiente agradável, atendendo a população que vai ao Centro e aos empresários, que reclamam de abandono”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Segundo a diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica, Catiana Sabadin, a prefeitura vai fazer uma requalificação de acessibilidade, de paisagismo, de imobiliário urbano. “Ali no Horto Floreatal, Mercadão e Morada dos Baís vai ter uma requalificação. Vamos dar tratamento de calçada, de iluminação, acessibilidade, de mobiliário urbano. Tentar melhorar a circulação na região do Camelódromo”, detalhou.