O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) assinou na manhã desta desta sexta-feira (9), o Projeto de Lei nº 8.730/17 que institui o Dia Municipal de Mobilização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

O projeto foi elaborado pelos vereadores delegado Wellington, Dharleng Campos e enfermeira Cida cria uma rede de proteção municipal. Marquinhos destacou importância do movimento feminino.

“São poucos os temas que conseguem reunir tantas secretarias, que mobiliza o parlamento municipal, a magistratura, o MP, a Defensoria Pública, a Delegacia de Policia, as entidades representativas, o Governo Federal e todos aqueles que têm o dever e a obrigatoriedade de reduzir, de conscientizar e de diminuir cada vez mais essa afronta que é subestimar a mulher”, pontuou.

Após instituído, será comemorado, anualmente, a Campanha dos 16 dias de ativismo. Iniciando a abertura da no dia 25 de novembro – declarado pelo I Encontro Feminista da América Latina e Caribe, em 1981, como o dia Internacional de Não Violência Contra as Mulheres – e finalizando no dia 10 de dezembro – dia Internacional dos Direitos Humanos. Desse modo a campanha vincula a denúncia e a luta pela não violência contra as mulheres à defesa dos direitos humanos.

As parlamentares Enfermeira Cida e Dharleng Campos parabenizaram a gestão e pontuaram que além do que vem sendo feito, é preciso que as mulheres olhem uma pelas outras.

“Nos mulheres precisamos de respeito. Precisamos nos respeitar. Eu vim de uma família machista, e um dia também fui machista. Precisamos quebrar este paradigma. Precisamos de sororidade”, salientou a vereadora Enfermeira Cida.