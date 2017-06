Marquinhos assina termo de cooperação para beneficiar agricultura familiar

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) assina na manhã desta sexta-feira (2), Colônia de Férias, o termo de cooperação “Rota do Sabor”, que vai fomentar a agricultura familiar na região da Chácara das Mansões.

A ação vai promover a organização, desenvolvimento da cadeia produtiva de hortifrutigranjeiros, a comercialização e a organização e desenvolvimento da gastronomia e entretenimento da região.

O Rota do Sabor é uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Universidade uniderp e Associação dos Moradores da Chácara das Mansões (AMCM).

O acompanhamento será feito de forma constante para garantir os resultados, tanto em termos de produção, com qualidade e frequência, como em relação à comercialização. Os organizadores entendem que se temos o mercado local e as condições para produzir, não há nenhuma justificativa para continuarmos aceitando passivamente o fato de que os recursos do município gerem empregos, renda e tributos em outros estados, enquanto necessitamos de investimento local para promover o nosso desenvolvimento.