Marquinhos comemora dia das mães, inaugura obras e participa de campanha de vacinação

O prefeito Marquinhos Trad começou sua agenda de trabalho na manhã neste sábado (13) participando de um café da manhã no Mercado Goianão, no bairro Coronel Antonino, promovido pela Associação de Mulheres do Centro Comercial.

O mercado, especializado em roupas e brinquedos, funciona há 12 anos na Capital, é uma referência de produtos têxteis populares. Na ocasião o prefeito conversou com vendedores, gravou um vídeo, e fez homenagens às mulheres que trabalham no local.

Em seguida, Marquinhos seguiu para o Parque Airton Senna para inaugurar uma pista de ciclismo e a primeira academia de ginástica municipal de Campo Grande.

Na ocasião, o prefeito lançou o Projeto Saúde Preventiva, realizando convênio com a entidade de saúde dos servidores estaduais.

“Estamos começando o processo de revitalização dos parques esportivos de Campo Grande porque acreditamos que a prática de esportes é fundamental para garantir a melhoria da qualidade de vida da população da Capital, que atualmente ocupa o segundo lugar no País com o maior índice de obesidade”, afirmou o prefeito para as mais de 300 esportistas que participaram do evento.

“Saúde e esporte são coisas que andam juntas”, afiançou Marquinhos, destacando que tal prática representa uma forma de melhorar as condições de vida de todos que vivem em Campo Grande.

Após a solenidade, Marquinhos inaugurou a primeira academia de ginástica pública municipal da cidade, em parceria com a empresa Waldir Materiais de Construções, destacando a abertura de 216 vagas com a formação de 18 turmas de 12 alunos.

A partir da próxima semana, serão abertas as inscrições, que serão precedidas de exames médicos e avaliação física dos interessados.

O prefeito aproveitou para lembrar que o local onde funcionará a academia era um espaço abandonado e deteriorado, que servia de depósito de materiais inservíveis. “Fizemos uma parceria com a iniciativa privada para recuperar o local e dar-lhe vida útil para atender a comunidade do Aero Rancho, possibilitando um serviço gratuito de esporte com acompanhamento especializado”, salientou o prefeito.

Marquinhos encerrou suas atividades na Praça Ari Coelho acompanhando a campanha de vacinação contra a gripe da Secretaria Municipal de Saúde e fazendo entregas de rosas vermelhas para as mães que estavam circulando no centro da cidade, uma atividade promovida pela Subsecretaria Municipal de Políticas para a juventude