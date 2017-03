Marquinhos congela tarifa de ônibus por mais seis meses

Empresas de transporte coletivo terão que reformar os nove terminais e construir 100 pontos com cobertura

Foi aprovado na manhã desta quinta-feira (30) Projeto de Lei Complementar encaminhado pela Prefeitura que congela a tarifa do transporte coletivo da Capital pelos próximos seis meses em R$ 3,55. O projeto também exige a reforma dos noves terminais de ônibus e instalações de pontos cobertos.

Para manter a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) das empresas de transporte de ônibus coletivo, que compõem o Consórcio Guaicurus a Prefeitura de Campo Grande e a Câmara Municipal exigem a reforma dos noves terminais de ônibus, a inclusão de espaços para pessoa com deficiência, instalação de bebedouros, além de pintura nova e a construção de 100 pontos de ônibus com cobertura.

O documento dará prazo até outubro para a concessionária cumprir as propostas estabelecidas. “Fica obrigada a reconstruir ou revitalizar todos os nossos nove terminais e também incluir espaços para pessoa com deficiência, instalar bebedouros, fazer pintura nova e construir cem pontos de ônibus com cobertura na nossa cidade. Dentro de seis meses, eles vão ter que dar para Campo Grande a contrapartida. Eles sempre tiveram a isenção sem nenhum beneficio para a população”, frisou Marquinhos.

O prefeito pontuou que as empresas tentaram aumentar o prazo da isenção para mais um ano, mas o Executivo e a Câmara não autorizaram. “Houve resistência das empresas do Consórcio Guaicurus. Pediram o prazo de um ano de isenção. Nós não aceitamos, nos não concedemos, demos apenas seis meses, diferentemente das quatro últimas concessões dos gestores anteriores”, informou.