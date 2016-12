Marquinhos desmente apoio a Bernal na questão da Solurb

O prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) , em entrevista ao JD1 Notícias, desmentiu que tenha concordado ou apoiado o atual prefeito Alcides Bernal na decisão tomada a respeito da suspensão do contrato da Prefeitura com o Consórcio CG Solurb. Marquinhos foi na manhã desta quinta-feira (29) ao Paço Municipal para conversar com o prefeito Alcides Bernal (PP) e boatos de que ele estaria de acordo com a decisão de Bernal sobre a empresa estão circulando nas redes sociais.

Segundo está sendo disseminado por aliados de Bernal, o prefeito eleito teria lamentado a decisão, mas percebido que Alcides Bernal não teria outra opção a não ser o rompimento do contrato. O comunicado fala ainda que assim que assumir, Marquinhos deverá procurar o judiciário para analisar a questão já que a Solurb teria “maquiado” o Capital Social para participar da licitação e fala ainda em um prazo maior que 60 dias para realizar outra licitação.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Marquinhos Trad desmentiu o que está sendo compartilhado e disse que a publicação fala apenas de parte da conversa e de forma distorcida. “Não foi absolutamente nada disse que está escrito em parte aqui. O que eu disse é que vou esperar o judiciário e eu não estava ali para defender empresa, eu sou prefeito de Campo Grande”.

Marquinhos destacou ainda que resolveu marcar a reunião com Bernal porque achou estranho a rescisão do contrato com a empresa acontecer há três dias do fim do mandato do atual prefeito. “Achei extremamente estranho rescindir o contrato há três dias da saída dele, quando ele tinha desde 2015 o documento em mãos”, salienta. O prefeito eleito conclui a entrevista destacando que não está dando razão nem a Bernal nem a empresa, mas ao cidadão. “A cidade de Campo Grande não vai ficar sem serviço de coleta na minha gestão”, conclui.

Ouça a entrevista: