Marquinhos e Azambuja entregam 272 apartamentos do residencial Jardim Canguru

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) e o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) participam na manhã desta quinta-feira (27) da entrega de 272 unidades habitacional do Residencial Jardim Canguru, localizado na Região do Anhanduizinho, Sul da Capital.

O residencial faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida. O sorteio das unidades foi realizado em janeiro deste ano, ao todo, mais de mil cidadãos serão beneficiados através da definição do número/bloco dos 272 apartamentos.

O condomínio começou a ser construído em 2014, com demanda de famílias indicadas pela Agência Municipal de Habitação (EMHA). Dos 272 apartamentos, 17 são adaptados e possuem sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. Destaque para a infraestrutura do empreendimento, com pavimentação asfáltica, drenagem esgoto, água e energia elétrica, além de guarita, salão de festas, playground e campo de futebol.

O custo do Residencial Jardim Canguru foi de R$ 17.736.198,59, tendo como contrapartida da Prefeitura Municipal de Campo Grande R$ 854.835,59 e mais isenção de impostos por intermédio da Lei Complementar nº 137/09. Do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Governo Federal, R$ 16.320.000,00 foram aplicados no condomínio, além da contrapartida de R$ 561.363,00 do Governo do Estado, sendo o Banco do Brasil o agente financeiro.