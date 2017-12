Marquinhos enaltece Marun em posse de primeira dama

Na manhã dessa sexta-feira (22) o prefeito Marquinhos Trad fez um discurso recheado de elogios ao ministro Carlos Marun , afirmando “Ninguém pode atacar a conduta de Marun como homem probo em honesto, podem atacá-lo por suas convicções e posições, mas nunca por sua probidade ou por atos falhos” disse o prefeito durante a solenidade de posse da primeira-dama Tatiana Trad como presidente do ODS Municipal.

O Ministro Carlos Marun agradeceu as falas elogiosas do prefeito, e anunciou que o trabalho por Campo Grande já começou. “Nessa semana foi empenhado o primeiro R$ 1 milhão para a capital que será pago essa semana, destinado à aquisição de equipamentos”. Ressaltou “Campo Grande em quatro anos só estragou as normas de gestão que alavancaram a cidade. Em um ano Marquinhos já recuperou a capacidade de financiamento”. O ministro ainda repetiu os números positivos do governo Temer.

A Posse

A Primeira-dama Tatiana Trad foi empossada nesta sexta-feira (22), como presidente da Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O decreto que dá posse a primeira-dama foi publicado no diário oficial da Capital dessa sexta-feira.

A finalidade do ODS é de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil.