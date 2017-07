Marquinhos entrega de mobiliários novos em UPA

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), acompanhou na manhã deste domingo (9) a entrega de mobiliários novos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon. As unidades do Santa Mônica, Coophavilla e Aero Rancho também receberam mobiliários novos.

As entregas dos mobiliários começaram na última sexta-feira (7) em três unidades, o Centro Regional de Saúde (CRS) Nova Bahia, UPA Coronel Antonio e UPA Vila Almeida. A previsão é de que até a próxima semana as demais unidades 24 horas do Município sejam contempladas com os novos mobiliários que irão substituir os que estão inoperantes e ou com muito tempo de uso.

Ao todo estão sendo entregues nas 10 unidades de urgência e emergência: 33 camas fawler, 53 poltronas de hidratação, 39 bancos mocho, seis carros maca para emergência e 42 poltronas para acompanhante, adquiridos com recursos próprios. O investimento total é de aproximadamente R$184.500,00 mil

Vistoria

m seguida, Marquinhos, acompanhado do secretário de Saúde Marcelo Vilela e do coordenador de Urgência da Sesau, Yama Higa, visitou o almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O prefeito foi conferir de perto o estoque de medicamentos, insumos e materiais, além de equipamentos que foram adquiridos recentemente pela atual gestão e logo irão ser distribuídos para toda a rede.