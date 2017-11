Marquinhos entrega prêmios do terceiro sorteio do IPTU

O prefeito também participa do I Seminário de Combate à Corrupção

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participa na manhã desta quinta-feira (16), da entrega do terceiro sorteio do sorteio do concurso "IPTU Dá Prêmios". A entrega dos prêmios acontece às 9h, na Central de Atendimento ao Cidadão.

O sorteio foi realizado em outubro e a contribuinte Ana Lúcia de Freitas Cardoso foi sorteada com um carro zero quilômetro. Além do automóvel, o prefeito Marquinhos Trad sorteou cinco notebooks, cinco TVs, cinco fornos micro-ondas e cinco aparelhos de ar-condicionado.

Combate à Corrupção

No Dia Mundial de Combate à Corrupção nesta quinta-feira, Marquinhos ainda participa do I Seminário de Combate à Corrupção: Desafios e Oportunidades. O seminário acontece às 13h, no Instituto Missionário São José.