O prefeito Marquinhos Trad (PSD) participa na manhã desta quarta-feira (17), às 9h, da inauguração de conjunto de semáforos em dois trechos do centro de Campo Grande.

Os conjuntos de semáforos serão instalados no cruzamento das ruas Padre João Crippa com a Pernambuco e das ruas Pedro Celestino com a Pernambuco.

De acordo com a Prefeitura, a instalação é uma contrapartida do impacto causado pela construção de um edifício. Os semáforos vão atender o raio de ação da obra.