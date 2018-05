Na manhã desta terça-feira (15) o Prefeito Marquinhos Trad, junto com o Secretário de Obras Rudi Fioresi, assinou ordem de serviço que autoriza o inicio das obras do Reviva Centro. A obra vai revitalizar a Rua 14 de julho trazendo mais infraestrutura para os comerciantes, consumidores e transeuntes do centro da cidade.

O Secretário Rudi Fioresi conversou com o JD1 Noticias explicou que “a obra se inicia nesta terça-feira com uma sondagem para localizara as interferências resistentes da região, são elas água e gás. E a partir da semana que vem começam os trabalhos propriamente ditos com a execução das obras”. Ao ser questionado sobre quanto tempo duraria a obra o Secretário explicou que a previsão é de que todo o trabalho leve 20 meses para ser concluído.

Quanto às outras obras que o pacote inclui o Secretário destacou que já são sendo estudados como a Orla Ferroviária e outras ruas do centro da Capital.

Durante a cerimônia as várias autoridades que fizeram uso da palavra agradeceram e parabenizaram a iniciativa da Prefeitura de desenterrar este projeto que estava engavetado a mais de 10 anos.

Um dos pontos mais ressaltados pelo Prefeito e pelos responsáveis das obras foi quanto a preocupação dos comerciantes da região com o projeto. Nesta oportunidade o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande – ACICG, João Carlos Polidoro da Silva, anunciou que haverá um escritório da obra que irá atender aos comerciantes dentro da ACICG.

“O Reviva Centro é um projeto muito aguardado, ele foi discutido por diversas administrações, até culminar na data de hoje que marca a assinatura da obra de serviço que garante o inicio deste projeto. Somos parceiros dessa ação que muito irá contribuir para o crescimento do comercio de nossa cidade” disse o Presidente da Fecomércio, Edison Araújo, que também pediu respeito ao comerciante durante a execução da obra.

O representante da Engepar, empresa responsável pela obra, garantiu ao Prefeito, ao o Presidente da Fecomércio e aos comerciantes que os trabalhos serão realizados com a maior agilidade, buscando causar o menor impacto possível aos comerciantes.

Marquinhos destacou que o trabalho de Catiana Sabadin, diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica foi fundamental para que a proposta fosse aceita pelo BID e que o projeto pudesse finalmente sair do papel.

“É muito mais que um simples lançamento. É uma série de agradecimentos a atores e atrizes que hoje não estão aqui ao meu lado, mas que tiveram participação tão fundamental quanto estes que hoje aqui presenciam. Eu falo dos ex-gestores, que também foram importantes para que este momento acontecesse. Do esforço do senador Pedro Chaves, da senadora Simone, do senador Moka e dos oitos deputados federais, e agora do Ministro Marum. Todos eles foram importantes nesta caminhada, nesta peregrinação que fizemos a Brasília. Agradeço também a Catiana. Essa menina que encantou a todos no BID, e foi graças à vontade de Deus e ao empenho e dedicação dela, que essa manhã acontece”, disse Marquinhos.

O Senador Pedro Chaves que foi relator do projeto disse estar muito feliz por participar deste momento. “Eu fui relator deste projeto e são U$ 56 milhões, que vai revitalizar totalmente o Centro, transformar em um verdadeiro centro de gastronomia, cultura. Fazer tudo aquilo que o campo-grandense precisa. Vai ser muito importante para Campo Grande e para o Mato Grosso do Sul”, disse.

Para finalizar foi feito o descerramento de um totem sinalizando onde as obras irão começar e em comemoração houve uma sensacional queima de fogos.