Marquinhos lança

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), participa na manhã desta quinta-feira (1º), às 10h30, do lançamento oficial da tradicional festa junina da Capital. A novidade é que na 15° edição o Arraial de Santo Antonio mudou de nome para Arraial de Campo Grande.

Durante coletiva no Paço Municipal, a Prefeitura vai divulgar a programação da festa que acontece entre os dias 10 e 13 junho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O Arraial ocorrerá a partir das 18 horas com venda de comidas e bebidas típicas, além de músicas e apresentações de quadrilhas.