Marquinhos lança Movimento Maio Amarelo em Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), participa na manhã desta quinta-feira (4), às 8h30, do lançamento do Movimento Maio Amarelo na Prefeitura de Campo Grande. O diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine Bruno também participará do lançamento.

A programação do Movimento Maio Amarelo começou na última terça-feira (2), com duas palestras e uma blitz educativa na Avenida Gury Marques, sobre os riscos de dirigirem sob o efeito de álcool.

Década de segurança do trânsito

O Maio Amarelo é realizado em nível mundial há seis anos, em cumprimento a uma resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas, editada em março de 2010, que definiu o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas.

O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito.

A marca que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma proposta de conscientização já idealizada e bem-sucedida, adotada pelos movimentos de conscientização no combate ao câncer de mama, ao de próstata e, até mesmo, às campanhas de conscientização contra o vírus HIV – a mais consolidada nacional e internacionalmente.