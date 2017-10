O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participa na manhã desta quinta-feira (5), do lançamento do projeto Sonho de Campeão.

O projeto, idealizado pela vice-prefeita Adriana Lopes, levará atividades recreativas e esportivas às crianças e adolescentes acolhidas nas Unidades de Acolhimento Institucional, vinculadas a SAS.

A solenidade acontece no Gabinete do prefeito, no Paço Municipal, às 10h30.