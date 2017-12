Marquinhos lança tapa-buracos e diz que busca solução definitiva

Ao lançar a retomada do serviço de tapa-buracos na quarta-feira (20), o prefeito Marquinhos Trad informou que buscará solução definitiva para o problema já bem comum em Campo Grande.

Segundo o prefeito, o Ministério Público,Tribunal de Contas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ordem dos Advogados do Brasil, Câmara dos Vereados e DENIT estarão juntos com a prefeitura para realizar um estudo técnico e cientifico e descobrir porque a malha viária da Capital é tão frágil.

“Onde está o problema que qualquer chuva abre buracos tão profundos? É neste ponto que queremos chegar e de uma vez por todas resolver a médio ou longo prazo”, disparou.

Tapa-buracos em sete regiões

40 equipes de tapa-buracos iniciaram serviço na manhã desta quinta-feira em sete regiões da cidade.

Na região urbana do Anhanduizinho, haverá frentes de serviço na Avenida Ernesto Geisel e nas ruas Santa Quitéria e Raquel de Queiroz, no Aero Rancho.

Na região urbana do Lagoa, o serviço está programado para as ruas Souto Maiorm, no bairro Tijuca e Avenida Marinha, no bairro Coophavila II.

Na região do Bandeira, Avenida Bandeiras; no Segredo, na Avenida Mascarenhas de Moraes; no Imbirussu, avenidas Duque de Caxias e Presidente Vargas.

No Prosa, haverá tapa-buraco na Rua Abrão Julio Rahe, esquina com a Rua das Garças, e na área central, Avenida Mato Grosso.