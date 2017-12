Marquinhos participa da abertura do Programa Fique Legal

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participa na manhã desta segunda-feira (11), às 8h, no Pavilhão de Convenções Albano Franco, da abertura do Programa Fique Legal.

A parceria entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) vai permitir aos contribuintes com ações ajuizadas pagar seus débitos com 100% de isenção dos juros, além de desconto das custas e dos honorários de advogado, e parcelamento em até 5 vezes.

O mutirão de autocomposição será realizado nesta semana, de 11 a 15 de dezembro, das 08:00 horas às 18:00 horas. A expectativa é de realizar 2 mil atendimentos diários.