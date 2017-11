O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participa do lançamento do Campeonato Brasileiro de Motocross 2017. O lançamento acontece na manhã desta terça-feira (21), às 9h, no no gabinete do prefeito no Paço Municipal.

O campeonato chega a sexta e penúltima estapa em Campo Grande.A prova será disputada na área do Autódromo Internacional nas categorias MX1, MX2, MX2JR, MXJR, MX3 e MXF.

As disputas acontecerão no próximo final de semana, nos dias 25 e 26 de novembro.