Marquinhos participa do lançamento do Observatório da Violência contra a Mulher

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), participa na manhã desta segunda-feira (27), às 9h, do lançamento do Observatório da Violência contra a Mulher na Capital, na Casa da Mulher Brasileira (CMB).

O lançamento acontece junto com o início da da Campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

O Observatório, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o primeiro a se estruturar no Estado, tem como propósito mapear, registrar e interpretar as situações de violência contra a mulher. A intenção é proporcionar subsídios necessários à formulação de uma política pública para mulheres de forma eficaz e eficiente.

Campanha

A Campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, é uma mobilização de abrangência mundial que tem início em 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher e termina em 10 de dezembro de cada ano, dia que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a Campanha começou em 2003.