Marquinhos participa do primeiro sorteio do IPTU dá Prêmios 2017

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), participa na manhã desta segunda-feira (17) do primeiro sorteio do Concurso “IPTU dá Prêmios 2017”. A premiação vai prestigiar os contribuintes que cumprem que estão em dia com as obrigações junto ao fisco municipal.

Este ano, os participantes do Concurso vão concorrer a três carros zero km e 60 prêmios. De acordo com o regulamento, a cada sorteio serão disponibilizados 21 prêmios, sendo eles: um automóvel 0 km; 5 notebooks; 5 TVs; 5 fornos micro-ondas; 5 aparelhos de ar condicionado. Os 21 contribuintes contemplados a cada sorteio deverão, obrigatoriamente, estar com o imposto em dia.