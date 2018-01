Marquinhos entra de férias e passa cargo para vice

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) entra de férias e passa o cargo de chefia do Executivo para a vice-prefeita, Adriane Lopes.

A cerimônia de transmissão acontece nesta sexta-feira (5), às 14h30, no gabinete do prefeito, no Paço Municipal.

A vice-prefeita ficará a frente da Prefeitura durante 10 dias. Marquinhos de férias neste sábado e retorna no dia 17 de janeiro.

O pedido de afastamento do prefeito foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 21 de dezembro.

