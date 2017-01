Marquinhos pede até dia 10 para pagar salários Omep e Seleta e recontratação ao MPE

O prefeito Marquinhos Trad foi a Câmara Municipal para conversar com os demitidos da Omep e Seleta e garantiu que pediu ao MPE (Ministério Público Estadual) para recontratar os funcionários demitidos e pediu paciência para até dia 10 pagar os salários de dezembro e décimo terceiro. “Assumimos na segunda-feira, hoje é quarta, ontem mesmo eu e a Adriane preocupados estivemos com Paulo Passos e promotor Marcos Alex Vera em busca de uma solução definitiva para que todas vocês pudessem ter a tranqüilidade e paz que dão aos assistidos de vocês e nós encontramos dois problemas. Primeiro o aspecto financeiro que é com relação ao pagamento de vocês do salário de dezembro e o décimo terceiro. O segundo é sobre a obrigatoriedade de novos concursos ou a demissão em massa de todos aqueles que estavam vinculados a Ompe e Seleta. Vamos ao primeiro que talvez é tão importante quanto o outro. Os vencimentos de vocês. Eu me deparei diante da segunda situação, em setembro ultimo o Bernal enviou uma mensagem a esta casa legislativa pedindo a suplementação de R$ 35 milhões para cumprir as seguintes obrigações que incluía R$ 30 milhões dos R$ 51 milhões serão destinados para atender as despesas da Omep e Seleta até dezembro de 2016. Bom, a Câmara municipal autorizou para que o ex-prefeito pudesse fazer o pagamento de vocês tanto do décimo terceiro quanto do salário de dezembro, acontece que não se sabe os motivos até então, esses valores não foram pagos a vocês e nós estamos diante de um impasse judicial porque o MPE quer saber para onde foi esse dinheiro e nós estamos aguardando o posicionamento dele, que eu digo para vocês que nos mais tardar, antes do dia 10 de janeiro uma posição concreta e definitiva, podemos fazer aqui mesmo e vou trazer para vocês", explicou ele usando o microfone.

Marquinhos continuou explicando a parte jurídica. "Segundo ponto, a questão da decisão judicial, ontem encontramos com o MPE uma saída legal, justa e correta que seria a prorrogação daquele plano de 2011 pelo Nelsinho Trad e ratificado por Bernal e não cumpridos no tempo hábil, o MPE está sensível, não está totalmente contrário, o que aconteceu é que desde 2011 o MPE ETA pedindo para os prefeitos a tomada de providências com relação a segurança jurídica do trablaho de vocês e ninguém vinha fazendo absolutamente nada a ponto que o MPE se sentiu enganado e tapeado e que qualquer um que entrasse como prefeito iria levar empurrando na barriga.

"Me dê até o dia 10 de janeiro agora, só pedimos isso, seis dias úteis para resolver o problema de vocês, isso se não viermos com alguma notícia para vocês até antes disso. Nós estamos saindo e entregando a minuta da nossa prorrogação que vai restabelecer os direitos de vocês e isso acontecendo, vamos ficar para resolver a questão dos salários”, afirmou.