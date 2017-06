Marquinhos quer parcerias para combate ao avanço das drogas

Durante a abertura da 19ª Semana Nacional e da 2ª Semana Estadual Antidrogas na manhã desta segunda-feira (19), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o prefeito Marquinhos Trad e a secretária municipal de Educação e presidente do Comad (Conselho Municipal Antidrogas), Ilza Mateus, ressaltaram a necessidade de intensificar parcerias com diversos segmentos da sociedade, além das famílias dos jovens no sentido de enfrentar o avanço das drogas.

“Este evento vai promover uma reflexão e buscar medidas preventivas junto aos pais, Poder Executivo e sociedade para oferecer uma vida mais saudável aos jovens de nossa cidade”, afirmou o prefeito. A secretária Ilza Mateus disse que uma das principais preocupações da secretaria de Educação sãos os traficantes e pessoas que se aproximam dos alunos no entorno das escolas públicas, por isso a necessidade de estabelecer diálogos permanentes com órgãos públicos, entidades, juizados e promotorias, com o objetivo de traçar ações de enfrentamento e combate às drogas.

“Quando conversamos, detectamos as dificuldades e também as possibilidades para a solução do problema. Precisamos combater esse mal que aflige as famílias de todas as classes sociais”, destacou Ilza Mateus.

A secretária explica que entre essas estratégias está um mapeamento, que deverá ser feito por uma universidade para traçar um perfil e identificar os pontos de permanência dos usuários de drogas na Capital. Após o levantamento, será feito um trabalho de enfrentamento em parceria com as secretarias de Assistência Social e Saúde, além das polícias Civil e Militar.

Ilza Mateus adiantou que por ser uma preocupação constante da Educação, as drogas são uma temática debatida com frequência na Rede Municipal, através de projetos e parceiros que levam palestras e debates para as unidades escolares. Um deles é o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência), que em 2016 formou 5.720 alunos da Reme de 71 escolas. Só neste primeiro semestre de 2017, outros 2.795 estudantes das escolas municipais foram preparados pelos policiais militares que aplicam o programa. A intenção é orientar os alunos sobre as formas de identificar as pessoas que oferecem drogas nos arredores da escola e transformá-los em multiplicadores do programa na família e no bairro onde residem.

“É preciso debater muito esse assunto e fazer uma vigília constante. Se a sociedade não se unir, poderemos perder muitos jovens ainda para as drogas”, alertou a secretária.

O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Gasparine Terra, que também participou do evento, ministrando uma das palestras da abertura do evento, reafirmou sua postura contrária a liberação das drogas. Ele mostrou estudos científicos e pesquisas feitas em países que liberaram o uso de entorpecentes, como o Uruguai, onde o índice de violência e homicídios continua alto, de acordo com os dados apresentados.

“Temos que juntar forças com os setores de Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. Não tem cabimento o Brasil ser o país onde mais se mata jovens no mundo em decorrência das drogas”, disse.