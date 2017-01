Marquinhos sanciona projetos autorizativos e cria corredores gastronômicos

O prefeito Marquinhos Trad sancionou leis autorizativas criadas pela Câmara Municipal ainda na legislação passada que cria corredores gastronômicos na Capital. Foram sancionadas três leis, com espaços nos bairros Aero Rancho, Jardim Parati e também nas Moreninhas.

Segundo o artigo, o corredor comercial no bairro Aero Rancho começará na Avenida Tancredo Neves, e vai até as ruas Raquel de Queiroz com a do Piano. Já no bairro das Moreninhas, o projeto iniciará na rua Anacá, entre as ruas Palmácia e Grande Floresta, no bairro Moreninhas II. Já o corredor gastronômico no bairro Parati, vai começar na rua Divisão, entre as Avenidas Guaicurus e a George China.

Segundo o prefeito, a intenção é atrair novos investimentos nas regiões, e melhorar a circulação de pedestres dando mais segurança aos moradores. De acordo com a prefeitura, os planejamentos serão efetuados entre 30 a 60 dias.

Segundo o artigo, outros diversos bairros da Capital serão analisados e caso forem aprovados pelo Poder Legislativo Municipal, poderão também tornar corredores gastronômicos.