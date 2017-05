Marquinhos sinaliza apoio a Reinaldo

A quinze meses do início da campanha eleitoral que decidirá o futuro governador de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, declarou no programa Diálogo Aberto, do jornalista Oggi Ibrahim, ser simpático ao nome do governador Reinaldo Azambuja.

A declaração foi dada no programa que vai ao ar neste domingo (7) às 9h, pela Rede Record.

Trad disse ser grato a Reinaldo pelo apoio que esta tendo na reconstrução da capital, "apesar de não ser no volume que ele desejava".

A sinalização dada pelo prefeito da capital exterioriza que no campo político Azambuja pode estar iniciando o sonho de consumo de seus partidários, uma ampla aliança com nomes de peso no cenário estadual em torno de sua reeleição.

A nova mexida no tabuleiro estadual acontece no mesmo momento em que surgem sinais de divisão no PMDB quanto à candidatura de André Puccinelli, um nome forte, mas sobre o qual sempre pairam dúvidas quando à sua irreversibilidade ou a eventuais complicações jurídicas.