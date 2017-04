Marquinhos Trad assina decreto que autoriza desconto na tarifa de táxi

No início da manhã desta quinta-feira (6), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) vai assinar o decreto que autoriza o desconto de até 30% no valor da tarifa de táxi em Campo Grande. A assinatura do decreto será na Câmara Municipal.

A decisão que concede o desconto foi tomada em reunião com a comissão que discute a regulamentação de transporte individual de passageiros,

Para Marquinhos, a medida vai permitir a concorrência e quem sairá ganhando será o usuário. “O cidadão terá a liberdade de escolher o tipo de transporte que ele deseja para fazer seu trajeto e com o valor mais equiparado irá, inclusive, forçar a melhoria da qualidade do serviço oferecido por todas as modalidades”, defende Marquinhos.

De acordo com a categoria esta é um anseio . Na reunião de segunda-feira (3), o presidente do Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul (Sintáxi-MS), Bernardo Quartin, relatou que “em assembléia no sindicato, foi aprovado a disposição da categoria em conceder esse desconto, para que pudéssemos garantir a competitividade com os aplicativos”.

Atualmente, o valor do quilômetro rodado pela tarifa atual é de R$ 2,80, com o desconto atingindo os 30% máximo permitido, esse valor reduzirá para R$ 1,96 por km rodado.