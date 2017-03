Marquinhos Trad auxilia vítima de acidente de transito

No início da manhã desta quarta-feira (29), no caminho para a primeira agenda do dia, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) auxiliou uma motociclista que sofreu um acidente no cruzamento das ruas Hugo Pereira do Vale com Alberto Araújo Arruda.

De acordo com a assessoria, Marquinhos seguia para a escola Municipal Elpídio Reis, no bairro Mata do Jacinto para a entrega de uniformes da Rede Municipal de Ensino (Reme), e decidiu parar para atender a jovem. O prefeito ficou ao lado dela até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A assessoria da prefeitura informou que o prefeito atendeu a motociclista como qualquer cidadão. “Ele conversou e tentou acalmar a vítima dizendo que a jovem não sofreu ferimentos graves e que logo seria atendida”.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, Marquinhos continuou auxiliando o atendimento. Depois de ser atendida, o prefeito seguiu para sua agenda.