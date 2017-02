Marquinhos Trad entrega ambulâncias e veículo de intervenção rápida

Na manhã desta terça-feira (7), prefeito Marquinhos Trad (PSD) entrega três novas ambulâncias e um veículo de intervenção (VIR) para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A cerimônia acontece a partir das 9h30 no pátio do Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena.

São duas viaturas avançadas (UTI) e uma básica que foram doadas pelo Ministério da Saúde e contam com todos os recursos necessários para o atendimento inicial às urgências e emergências e para o transporte até as unidades hospitalares da rede municipal de Saúde.

As ambulâncias serão utilizadas no Serviço de Suporte Avançado, que prestam atendimentos às vítimas mais graves, inclusive com a presença de médicos socorristas. A frota atual é composta por 2 viaturas avançadas, 5 Básicas e uma intermediária, que atende o distrito de Anhandui.

Será entregue ainda um veículo de intervenção rápida (VIR) utilizado para fazer o transporte da equipe até o local da ocorrência , diminuindo o tempo – resposta do socorro. O veículo não faz o transporte de pacientes e a equipe tripula uma outra viatura se necessário.

Atendimento

Cerca de 480 mil ligações foram recebidas no ano passado pelo Serviço Móvel de Urgência de Campo Grande, o equivalente a 40,5 mil por mês e 1,2 mil por dia. No mesmo período foram feitas cerca de 114 mil regulações e 6,1 mil deslocamentos com a ambulância avançada, 30 mil com a ambulância básica e 27,9 mil orientações médicas.