Marquinhos Trad participa de Audiência Pública dos taxistas, mototaxistas e Uber

O prefeito Marquinhos Trad participa na tarde desta quarta-feira (23) da Audiência Pública dos taxistas, mototaxistas e Uber convocada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, que vai discutir o exercício de atividade econômica privada de transporte individual remunerada de passageiros.

Além do prefeito, o secretário de Governo e Relações Institucionais Antônio Cézar Lacerda e o procurador-geral do Município Alexandra Ávalo também vão participar da Audiência.

A discussão pública sobre o tema está prevista no decreto que suspendeu a regulamentação da atividade do aplicativo Uber publicado no Diário Oficial de Campo Grande de 7 de março de 2017.

De acordo com a publicação a regulamentação foi suspensa para que seja realizado um debate mais amplo na sociedade por meio de audiências públicas, que contará com a “participação dos Poderes Executivo e Legislativo, as Instituições Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público Estadual, Associações de Classe e população”.