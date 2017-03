Marquinhos Trad participa do início da obra da rotatória da Via Parque nesta segunda-feira

Na manhã desta segunda-feira (20), o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) participa do lançamento do início das obras de reordenamento da rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins.

O projeto de reestruturação da rotatória se arrastava desde 2014 , quando foi assinado o convênio com o Detran para custear a obra, que agora custará R$ 1.623.015,50.

A previsão é que a obra seja realizada em aproximadamente 70 dias. O projeto consiste na instalação de um conjunto de semáforos para regular o fluxo do trânsito na rotatória, que perderá dois metros de circunferência e ganhará duas faixas adicionais de rolamento. Esta alteração permitirá que, ao invés de um, três veículos trafeguem de forma simultânea.

O prefeito Marquinhos Trad observou que o projeto foi ajustado para que a obra traga melhoria para os quase 40 mil campo-grandenses que passam pelo local diariamente. “Nós gostaríamos de fazer um viaduto, mas no momento isso não é possível, porque está difícil viabilizar recursos de Brasília”, disse o prefeito, que destacou a parceria com o DETRAN, nos recursos para execução da obra.