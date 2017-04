Marquinhos Trad se reúne com ministro Gilberto Kassab

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) vai se reunir no final da manhã desta quarta-feira (19) com o ministro Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab na Esplanada Ferroviária.

O encontro começa as 11h e segundo informações trata-se de uma visita institucional.

No início do ano, o prefeito Marquinhos Trad, cumpriu agenda em Brasília e se reuniu com o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações Gilberto Kassab e outros dois ministros para destravar recursos parados e garantir novos para os diversos projetos elaborados para Campo Grande.