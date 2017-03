Marquinhos Trad se reúne com Santa Casa para discutir novo convênio

No final da manhã desta quinta-feira (30), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) vai se reunir com a direção da Santa Casa de Campo Grande para discutir a manutenção do convênio com o Hospital.

No início de fevereiro Marquinhos autorizou, em caráter excepcional, o adiantamento de R$ 10 milhões para o pagamento de funcionários que estavam sem receber. A prefeitura também fez um acordo com a Santa Casa para pagar os R$ 3,250 milhões da dívida da antiga gestão referentes ao mês de novembro até o dia 31 de março.

No acordo a prefeitura decidiu que em março se reuniria para discutir um novo contrato com a Santa Casa, para prestação de serviço por mais um ano.

O secretário municipal de Saúde Marcelo Vilela, o secretário estadual de Saúde Nelson Tavares e a promotora Filomena Aparecida Fluminhan também participarão da reunião.