Marquinhos visita praças que estão sendo revitalizadas

O prefeito Marquinhos Trad visitou na manhã deste sábado (14), duas praças que serão revitalizadas em Campo Grande. As praças Ary Coelho, no centro de Campo Grande, e a Pantaneira, no Paço Municipal, ganharão cara nova para o aniversário da capital.

Na Praça Ary Coelho, o tradicional chafariz voltará encantar os milhares de campo-grandenses que passam pelo centro diariamente. O chafariz voltará a jorrar água e já está recebendo nova iluminação e paisagismo.

Durante a visita, o prefeito conversou com idosos que jogam baralho ou dominó que solicitou que os bancos da praça sejam reformados e entregues aos frequentadores já na programação do aniversário de Campo Grande.

A Praça Ary Coelho será reformada por meio de parceria público-privada. Recentemente, a prefeitura revitalizou todos os banheiros, que agora contam com funcionários para limpar e cuidar a todo momento.

A Praça Pantaneira, localizada na esquina entre as ruas 25 de Dezembro e Barão do Rio Branco, atrás do prédio da prefeitura, também será revitalizada. O artista plástico Levi Batista, responsável pelas estátuas de animais típicos do Pantanal, que encantam crianças e adultos, está realizando a restauração dos monumentos.

Já a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executa os reparos nas demais estruturas físicas e vai refazer a jardinagem do local, com o plantio de espécies adequadas para o clima de Campo Grande.

Durante a visita o prefeito abriu a praça, que está fechada para reforma, para a pequena Aghata, de seis anos. Ela pediu para mãe trazê-la na praça para conhecer os animais que embelezam o local. Por sorte, encontrou a praça aberta para visita do prefeito e aproveitou para ajudar a vistoriar as novas cores que os bichinhos estão recebendo.

A Praça Pantaneira foi inaugurada em 2007, com as esculturas e um espaço de convivência para receber os visitantes. Em 2010 ela recebeu uma estátua de Manoel de Barros, feita de concreto e ferro – com pintura em resina, para proteger a obra.