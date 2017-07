Marquinhos vistoria obra de revitalização asfáltica da Padre João Crippa

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), vistoriou neste sábado (22), as obras de revitalização do asfalto da Rua Padre João Crippa, região central da Capital. O trecho que compreende a Avenida Afonso Pena até a Rua Dom Aquino recebe os serviços de fresagem de pavimento, reparos superficiais e profundos, além do recapeamento.

A obra, executada pela Águas Guariroba, teve início após um pedido do prefeito que, insatisfeito com a qualidade do asfalto de Campo Grande, deteriorado com o tempo e com remendos necessários para a rede de esgoto, que intensificou os problemas, a diretoria da concessionária em busca de uma compensação ao transtorno causado à população.

A Águas, reconhecendo os problemas causados não só para o asfalto, mas também para a própria rede de esgoto, se comprometeu revitalizar o asfalto de 15 ruas de Campo Grande, totalizando investindo de R$ 7 milhões, para recuperar 22 quilômetros.

Em parceria com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a concessionária de água mapeou locais onde , excepcionalmente, a solução é o recapeamento total da rua, identificando 15 vias para revitalização. O tráfego de veículos no local será liberado ainda hoje, após as 18 horas.