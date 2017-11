Marta Cel celebra raízes negras em show no Sesc Morada neste sábado

Uma das vozes mais potentes da música sul-mato-grossense se apresenta no dia 18 de novembro, a partir das 20 horas, no Sesc Morada dos Baís. Marta Cel canta repertório especial composto por diversas vertentes da música negra, como jazz, soul, samba-rock, MPB, bossa e samba. O show terá participação de músicos consagrados da terra: o baterista Sandro Moreno, o baixista Pira Bass, a pianista Ana Ferreira e Ton Alves na guitarra e violão.

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, Marta faz sua homenagem cantando Zumbi, de Jorge Bem Jor. “Essa composição fala sobre o famoso líder negro do Quilombo dos Palmares e de sua resistência contra a escravidão, para que as pessoas, hoje, reflitam quanto à importância da cultura e do povo africano no desenvolvimento do Brasil."

Sua trajetória no mundo da música teve marco importante ainda em 2017. Neste ano, a cantora se lança em carreira-solo, já com projetos para gravação de um single e clipe para o próximo ano. “Dessa vez, agora na Morada dos Baís, vamos fazer um show que celebra vários estilos da música negra brasileira. São canções de compositores consagrados e também de novos talentos, como o sambista Walmir Borges”, explicou.

Trajetória – Desde pequena, Marta Cel carregou a musicalidade em sua história. A família sempre foi sua inspiração. Quando menina ouvia o pai, baiano, tocar viola e violão. Mais tarde, cantou em corais e participou de diversos festivais de música. Envolta neste universo musical, Marta chega hoje no ápice do lançamento de sua carreira profissional.

Serviço:

Data: 18 de novembro (sábado) a partir das 20 horas

Local: Sesc Morada dos Baís