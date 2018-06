Marum anuncia R$ 11 milhões para conclusão do Centro de Belas Artes

O secretário de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, anunciou nesta sexta-feira (15), a liberação de R$ 11 milhões para a conclusão do Centro Belas Artes, na capital.

Garantido por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), o recurso servirá também para dar continuidade às obras de dois centros poliesportivos, no Parque do Sol e Noroeste.

O anúncio foi feito durante uma reunião no gabinete do prefeito Marquinhos Trad, onde foi apresentada ao ministro a proposta de requalificação da "Cidade do Natal". A intenção, segundo a diretora executiva de Planejamento e Gestão Estratégica, Catiana Sabadin, é fazer do local um espaço de uso permanente com praça de alimentação, banheiros, palco para apresentações musicais e espaço para exposições, como é feito no Natal.

A diretora considerou a estrutura atual do local perecível. “É preciso um material que dure, para isso, escolhemos usar o painel isotérmico que tem durabilidade de 10 anos”, informou. Marum garantiu que vai buscar o recurso no Ministério do Turismo para que a obra seja executada. O projeto foi orçado em R$ 2.339.027,22.