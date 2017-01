Marun diz que uso das Forças Armadas é necessário em presídios

Após depararmos com diversos massacres entre brigas de facções nas penitenciárias da região Norte e Nordeste, e motins programados em presídios de todo Brasil, na tarde desta quarta-feira (18), o presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas para fazer a segurança emergencial nas cadeias. Ao tomar conhecimento da notícia, o Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, Carlos Marun (PMDB-MS) apoiou a decisão do presidente e comemora o feito.

“Devo confessar que não sou fã desta ideia da utilização das Forças Armadas no enfrentamento da crise penitenciária. Mas diante da emergencialidade e do caráter nacional, entendo que é positivo o governo ter a coragem de adotar medidas extremas no combate a uma ação coordenada que ataca o próprio Estado. A coragem de decidir deve ser um atributo do bom governante. Parabéns ao governo Michel Temer!", disse o deputado ao Portal JD1 Notícias.

De acordo com a Agência Brasil, o presidente disse que a medida é ousada, mas é determinada para acabar com o poder do crime organizado que vem assustando a população. “[As Forças] não terão evidentemente contato com os presos, mas terá isto sim, a possibilidade da inspeção em todos os presídios brasileiros. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e dá certo”, completou.