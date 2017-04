Marun é empossado Procurador Parlamentar da Câmara dos Deputados

O deputado federal Carlos Marun (PMDB/MS) tomou posse na tarde desta quarta-feira (19), como novo Procurador Parlamentar da Câmara dos Deputados. A cerimônia de transmissão de cargo da deputada Jozi Araújo (PTN-AP) para o deputado Marun lotou o salão nobre da Câmara.

Marun foi indicado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e tem a missão de defender o Parlamento e seus membros no tocante à honra, no exercício do mandato e funções institucionais. “Estou consciente da responsabilidade que recai sobre meus ombros. Mesmo divergindo da opinião de alguns colegas, vou me empenhar para conquistá-los a cada dia com determinação, coerência e combatividade”., ressaltou o novo procurador parlamentar.

O deputado destacou que a Procuradoria é uma extensão jurídica de todos os gabinetes da Casa. “O órgão possui um corpo técnico especializado, que busca meios legais para defender a honra da Instituição e de seus integrantes. Como procurador, pretendo preservar os direitos de liberdade de manifestação e expressão, sem abrir mão dos direitos e garantias de cada cidadão. Tudo será analisado e às medidas judiciais e extrajudiciais serão tomadas ao menor tempo possível”.

Marun afirmou ainda que nenhum tipo de abuso direcionado ao Parlamento ou a parlamentar será aceito.

A solenidade contou com a presença do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ); autoridades do Executivo, Judiciário e Legislativo; membros do Ministério Público Federal (MPF) e integrantes da Polícia Federal. A cerimônia contou com a presença ilustre do corpo diplomático, entre eles, os embaixadores da África, Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Bulgária, Eslováquia, França, Jordânia, Líbano, Palestina e Suíça.