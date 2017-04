Marun é favorável à terceirização

Alinhado com as demandas da Fiems pelo desenvolvimento da indústria e fortalecimento das relações trabalhistas, o deputado federal Carlos Marun (PMDB/MS) é favorável ao projeto de lei que regulamenta a terceirização (PL 4330/04) e foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 22 de março, por 231 votos a favor, 188 contrários e oito abstenções.

O parlamentar, que inclusive discutiu a proposta com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, enquanto o texto ainda estava em fase de tramitação nas comissões da Casa de Leis, destaca que os avanços que terceirização representará para o País, especificamente para o setor industrial.

“Minha posição sempre foi clara, votei a favor do projeto de terceirização originário da Câmara (cuja votação foi realizada em 2015) e, enquanto este projeto tramitava, fui favorável em todas as votações de encaminhamento, como quando a bancada do PT solicitou a retirada de pauta, e conseguimos impedir”, ressaltou Marun. Na avaliação do deputado, a terceirização trará benefícios para Mato Grosso do Sul e todo o Brasil.

Durante a sessão extraordinária na qual o PL 4330/04 foi colocado em pauta, Marun, explica, participava de uma reunião da Comissão Especial que trata do projeto da Reforma da Previdência, do qual é presidente, e, por esse motivo, não teve voto favorável computado.

A Fiems, na figura de seu presidente, Sérgio Longen, também já havia se posicionado a favor da terceirização e elencado os avanços que as mudanças trariam para o País. Longen destacou que, ao contrário do afirmado pelas lideranças sindicais nacionais, a regulamentação da terceirização será um grande avanço para o Brasil, para as empresas e para os trabalhadores.

"Desde que foi apresentado, em 2004, o PL 4330 foi debatido amplamente entre representações de trabalhadores e de empregadores e, ao longo de 11 anos, a proposta evoluiu, acrescentando um conjunto de cláusulas que impõem regras para uma terceirização responsável, com segurança para o trabalhador terceirizado e empresas", declarou.