Marun emite nota sobre manifestantes acampados na frente de sua casa

No comunicado direcionado à imprensa ele volta a falar do constrangimento para a família e vizinhos

Após divulgar um vídeo, que circula nas redes sociais, falando a respeito dos manifestantes que estão acampados na frente de sua residência, o Deputado Federal Carlos Marun emitiu na tarde desta quarta-feira (15) uma nota ainda falando sobre o assunto. No comunicado direcionado à imprensa ele volta a falar do constrangimento a família e vizinhos.

Veja a nota na íntegra:

Em relação às manifestações que estão ocorrendo na área frontal ao local onde resido, tenho a declarar o que se segue:

1) Respeito como legítimos os protestos que aconteceram no dia de hoje, mas não posso dizer o mesmo do que ocorre na área da minha residência. Trata-se de protesto teatral, já que é sabido por todos que não me encontro em Campo Grande. Estou em Brasília, cumprindo o dever de presidir a comissão especial da Câmara Federal que discute a reforma da Previdência.

2) Se o objetivo era causar constrangimento à minha esposa, ao meu filho e às famílias dos meus vizinhos, ele foi atingido.

3) Se o objetivo era abalar minhas convicções, ele não foi e nem será alcançado. Continuo convicto da necessidade de uma profunda modernização da nossa Previdência, que a adeque à nova realidade do nosso País.

4) Sempre recebi e receberei todos àqueles que desejarem debater democraticamente os seus pontos de vista.

5) O relatório sobre a reforma da Previdência está em construção. Estou conduzindo democraticamente os trabalhos e isso é reconhecido por todos. Todas as correntes de pensamentos estão podendo se manifestar.

6) É hora de todos pensarem em si mesmos, mas também no Brasil.

Brasília (DF), 15 de março de 2017.

CARLOS MARUN

Deputado Federal (PMDB/MS)

Presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência