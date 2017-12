Marun na Secretaria de Governo divide opiniões na Assembleia

A indicação do deputado federal por Mato Grosso do Sul Carlos Marun (PMDB) à Secretaria de Governo do presidente Michel Temer (PMDB) estimulou debates entre os deputados estaduais durante a sessão ordinária desta terça-feira (12/12) na Assembleia Legislativa.

Após a apresentação de uma moção de congratulação para Marun pelo deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), que justificou a iniciativa pelo reconhecimento à classe política do Estado no cenário nacional, deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) indicaram que não assinariam a proposta.

Cabo Almi (PT) utilizou a tribuna para defender a pluralidade de opiniões na Casa de Leis. “Não irei permitir o cerceamento de nenhum colega por se pronunciar contrário à congratulação do novo ministro de Temer, que tanto atacou o governo Dilma no Congresso durante o processo de impeachment, o que me leva a esta posição contrária”, disse.

João Grandão e Pedro Kemp (PT) concordaram com o colega. “Como parlamentares, entendemos o direito do deputado Siufi apresentar a moção, mas eu, também como deputado estadual, reitero meu direito de votar contra esta proposta. Congratular significa parabenizar, e não posso parabenizar o principal articulador de um governo que só entrou no poder após inventar as tais pedaladas fiscais que derrubaram a presidente Dilma e hoje tenta implantar essa vergonha que é a Reforma da Previdência”, afirmou Kemp.

Amarildo Cruz (PT) foi o último deputado da bancada a se pronunciar. “O que tem acontecido nos últimos anos no Brasil demonstra a postura dos políticos, e o eleitor mais esclarecido pode interpretar esses fatos, pois sabemos que o impeachment só aconteceu porque no governo Dilma foram vários os vetos que iam de encontro aos interesses da classe empresarial, midiática e financeira do país”, argumentou.

Já o deputado Renato Câmara (PMDB) defendeu a moção. “Não devemos discutir como chegamos até aqui, até porque sobrou para alguém pagar a conta. Queremos discutir a verdadeira importância para Mato Grosso do Sul em ter um ministro responsável pela coordenação política no executivo federal. Temos uma grande oportunidade de resolver problemas históricos no Estado, como a construção da ferrovia em Dourados, do porto ligando o Paraguai a Porto Murtinho, por isso parabenizo o colega Paulo Siufi pela iniciativa, pois temos certeza que o deputado Marun, como ministro irá defender os interesses de nosso Estado” considerou.

Por fim, o deputado Zé Teixeira (DEM), avaliou como positiva a nomeação do deputado para a Secretaria. “Marun está sendo injustiçado com essa discussão. Creio que devemos admirar quem tem defende sua posição e assume seu lado. Desejo sucesso em seu trabalho, para que Mato Grosso do Sul prospere como todos nós esperamos”, falou.

Após ser apresentada, a moção será votada na próxima quarta-feira (13).