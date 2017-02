Indicado pelo partido, o peemedebista e deputado federal Carlos Marun (PSDB) disse na tarde desta segunda-feira (6), durante a coletiva de imprensa sobre a responsabilidade de ser presidente da Comissão da Reforma Previdência. Segundo o parlamentar esse é o maior desafio nesses 20 anos de vida política.

“Não fujo das minhas responsabilidades. Se fui escolhido pelo meu partido, é porque tenho totais condições de fazer um belo trabalho a frente da Comissão”, comentou.

Questionado pela mudança na regra da previdência, prevista pelo governo de Michel Temer que o trabalhador brasileiro terá que contribuir 49 anos para adquirir aposentadoria integral, Marun disse que ainda vai sentar e ler as propostas antes de tomar a sua decisão. “O que posso afirmar é que as regras estão desatualizadas e precisa urgentemente ser modernizada e atualizada. Ainda esta semana vou sentar e ler as propostas”, comentou

Nesta quinta-feira, o deputado federal, agora presidente da Comissão da Reforma da Previdência estará em Brasília e segundo o parlamentar já foi informado que o governo tem pressa para a votação da nova previdência. “Pretendo ouvir todos os lados, até porque este tema é de muita responsabilidade nacional e eu estarei mexendo com a vida de todos os brasileiros. Vou ler sobre o caso e pretendo já jogar para a votação ainda neste primeiro semestre”.