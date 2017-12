O deputado federal Carlos Marun receberá moção de congratulação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pela conquista da Secretaria de Governo de Temer.

A proposta apresentada pelo deputado estadual Paulo Siufi (PMDB), na terça-feira (12), dividiu opiniões na primeira votação, os deputados da oposição não aceitaram proposta, porém, ela foi aprovada, em segunda discussão, pela maioria dos parlamentares presentes na sessão da manhã desta quarta-feira (13).

Para Siufi, o reconhecimento à classe política do Estado no cenário nacional foi o motivo que o levou a apresentar a moção.

Quatro deputados do Partido dos Trabalhadores votaram contra. O deputado será empossado na quinta-feira (14), no Palácio do Planalto.

A homenagem será entregue ao deputado em data ainda não definida.