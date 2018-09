O convênio garante maquinários para a conservação do solo da bacia do rio Iguatemi

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, assinou na última sexta-feira (31), um convênio que garante a aquisição de maquinários para conservação do solo da bacia do rio Iguatemi e melhorias na malha viária dos 14 municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Cone Sul de Mato Grosso do Sul (ConiSul).

O documento assinado entre a Itaipu Binacional e o ConiSul proporciona, também, a recuperação do terreno de cerca de 700 pequenas propriedades e a recuperação de 200 quilômetros de estradas da região.

Marun afirmou que Mato Grosso do Sul tem muito a ganhar com o convênio. “Itaipu é mais do que uma usina, é o maior projeto estratégico nacional e nosso encontro é uma oportunidade de crescimento para todos os envolvidos”, disse o ministro.

A reunião contou com a presença do diretor de coordenação da Itaipu, Newton Kaminski, o superintendente da Sudeco, Marcos Derzi, o superintendente do DNPM de MS, Alexandre Rezende, além dos prefeitos de todos os municípios do Cone Sul (Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru).