Massa de ar frio perde força e temperaturas sobem

A massa de ar frio que está sobre Mato Grosso do Sul começa a perder intensidade e os ventos quentes do quadrante norte favorecem uma gradual elevação nas temperaturas e a baixa a umidade à tarde, especialmente no norte e nordeste do estado.

Em Campo Grande, o céu amanheceu parcialmente nublado. No decorrer do dia, poucas nuvens aparecem. A temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 26°C.

Nas regiões centro, norte e leste do estado, poucas nuvens aparecem no céu e as temperaturas se elevam no decorrer do dia.

A mínima nas regiões centro e norte do estado é de 16°C e a máxima de 28°C.

Na região leste, a mínima é de 19°C e máxima de 27°C.

No Pantanal, regiões sul e sudoeste, o dia amanhece. No decorrer do dia, poucas nuvens aparecem.

A mínima prevista na região pantaneira é de 15°C e a máxima de 26°C.

No sul e sudoeste do estado, a mínima é de 11°C e a máxima de 23°C.