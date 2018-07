A massa de ar frio predomina e o dia amanhece com temperaturas mais baixas e com risco de nevoeiro no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia, há leve aquecimento. Dia segue com céu claro.

Neste domingo (22), em Campo Grande, o sol permanece e não há nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Temperatura mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Já em Dourados, o tempo é ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Temperatura mínima de 13ºC e máxima de 27ºC.

Na cidade de Corumbá, tempo fica ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Temperatura mínima de 15ºC e máxima de 28ºC.

Em Três Lagoas, a previsão é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Temperatura mínima de 16ºC e máxima de 30ºC.

Ponta Porã permanece com dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo.Temperatura mínima de 12ºC e máxima de 25ºC.

No município de Coxim, o sol permanece, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 30ºC.