Massa de ar frio derruba as temperaturas no estado

Uma massa de ar frio entrou pelo sul de Mato Grosso do Sul, promovendo um acentuado declínio de temperaturas no estado. No sul e sudeste o tempo encoberto continua até sábado, por conta dos ventos do sul. Os ventos estarão de fortes a moderados, o que aumenta a sensação de frio em todo o estado. A previsão é que a partir de domingo ocorra elevação na temperatura, com névoa seca e baixa umidade à tarde, especialmente no norte e nordeste do estado.

Em Campo Grande, o dia amanheceu nublado e a previsão é de permanecer assim durante o dia. A temperatura mínima é de 12°C e máxima de 17°C.

Na região centro-norte, leste e no Pantanal, céu parcialmente nublado e permanece assim durante o dia. A mínima prevista no centro-norte é de 14°C e a máxima de 27°C. Na região leste e pantaneira, mínima de 13°C e máxima de 23°C.

Já nas regiões sul e sudoeste, são esperadas chuvas isoladas durante todo o dia. A mínima prevista é de 8°C e máxima não deve passar dos 12°C.