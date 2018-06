Massa de ar frio que chegou ao estado deve permanecer pelos próximos dias

Somente a partir de domingo, as temperaturas começam a subir, promovendo baixa umidade do ar

O céu fica parcialmente nublado em praticamente todo estado e sem possibilidade de chuva neste sábado (16). A massa de ar frio que atingiu o estado promovendo acentuada queda nas temperaturas, deve permanecer pelos próximos dias. No sul e sudeste o tempo encoberto continua até neste sábado. A partir deste domingo (17), as temperaturas entram em elevação, o que promove a baixa umidade à tarde, especialmente no norte e nordeste do estado.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 10°C e a máxima de 23°C.

Na Região centro-norte do estado, a mínima é de 14°C e a máxima de 25°C.

No leste de Mato Grosso do Sul, a mínima é de 17°C e a máxima de 27°C.

No Pantanal, a mínima é de 13°C e a máxima de 23°C.

Nas regiões sul e sudoeste, a mínima é de 9°C e a máxima de 17°C.