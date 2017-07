Massa polar chega a MS e derruba as temperaturas

O tempo seco e as altas temperaturas ainda persistem no Mato Grosso do Sul até sábado (15). Conforme a meteorologia, o cenário muda a partir de domingo (16), quando uma frente fria vem pelo sul do país e chega ao Estado trazendo nebulosidade às regiões de fronteira com o Paraguai.

De acordo com o Clima Tempo, em Campo Grande o sábado terá sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. A mínima é de 17ºC e a máxima chega aos 30ºC. Para o domingo as condições sãs as mesmas, com mínima de 18ºC e máxima 31ºC.

Ainda conforme o Clima Tempo, uma forte massa de ar polar entra pelo sul do Brasil. Esta poderá ser a massa mais forte sobre o centro-sul da América do sul deste ano. Estas condições também atingirá Mato Grosso do Sul.

Chuva na Capital

A meteorologia prevê chuva no sul do Estado, já para o domingo, devido a massa de ar polar e as mínimas podem ficar abaixo dos 5ºC. As precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de ventos. Na Capital a chuva deve chegar somente na segunda-feira (17), o frio chega com intensidade devido a massa de ar polar. A previsão é que a mínima em Campo Grande fique em 7ºC e máxima atinja os 20ºC.