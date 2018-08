A decisão foi do TJMS, contrariando a decisão do juiz de 1º grau

O julgamento dos acusados da morte de Paulo Magalhães acontecerá separadamente por decisão do Tribunal de Justiça. Os advogados da defesa de Antonio Benites Cristaldo entraram com um pedido de Habeas Corpus no TJMS e conseguiram que a decisão do juiz da 2ª Vara do Júri fosse alterada.

Na segunda-feira (13) o juiz Aluizio Pereira havia decidido que o julgamento de José Moreira Freires e Antonio Benites Cristaldo iria acontecer em conjunto nesta quarta-feira (15) apesar do pedido de adiamento da defesa de Cristaldo. Na ocasião o magistrado considerou que o pedido de adiamento devido à desistência da advogada anterior e que por isso o novo advogado, Edgard de Souza Gomes, não teria tido tempo hábil para analisar o processo não deveria proceder, pois havia passado tempo suficiente para a analise e que esse constituiria o quarto adiamento deste julgamento.

Devido a essa decisão o advogado Edgard de Souza Gomes entrou com pedido de Habeas Corpus no TJMS, na terça-feira (14), alegando que não teria tido tempo hábil para analisar o processo devido sua extensão e teve a liminar concedida pelo desembargador Ruy Celso Barbosa Florence.

“No caso, portanto, não é razoável que seja mantida a sessão de julgamento tão próxima à data de constituição de advogado de confiança do réu, ante a complexidade do feito que possui mais de 3400 páginas, inúmeras testemunhas, laudos periciais e várias mídias a serem analisadas para realização da defesa técnica, devendo ser deferido parcialmente o pedido defensivo para que haja o adiamento da sessão do Tribunal do Júri pretendido” ressaltou o desembargador.

Em face dessa decisão o juiz Aluizio Pereira acatou a determinação do TJMS e adiou para dia 29 de agosto o julgamento de Antonio Benites Cristaldo, mas manteve o julgamento de José Moreira Freires nesta quarta-feira desmembrando o julgamento.